Учебу еще в конце августа анонсировал так называемый начальник Департамента международного военного сотрудничества минобороны Беларуси Валерий Ревенко. Кстати, в начале августа Минск начал обучение у Сувальского коридора рядом с границей Польши и Литвы.

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Что известно о новых запланированных учениях белорусов

Ревенко уверял, что они уже предупредили об обучении государства-участника ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

В телеграмм-канале мониторинговой группы отметили, что по их данным, для учений Беларусь привлечет подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

️120-й механизированной бригады.

336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

Известно, что в Беларуси уже готовятся к учениям. В частности, проводят:

обзоры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники;

занятия по профилактике "негативного информационного воздействия на личный состав".

Военнослужащим приходится алгоритм распознавания ложной информации (фейков), а также порядок использования социальных сетей и мессенджеров,

– заявили в телеграмм-канале.

Более того, мониторинговая группа со ссылкой на свою информацию сообщила, что подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады уже начали перемещаться в район проведения учений. Именно эта бригада имеет на вооружении реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Полонез".

Обратите внимание! Белорусский "Полонез" представляет собой реактивную систему залпового огня калибра 301 миллиметр. Она может поразить открытую и скрытую живую силу, небронированную и бронированную военную технику и другие объекты. В 2017 году Беларусь увеличила дальность оружия до 300 километров, сменив ракеты.

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