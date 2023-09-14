Учебу еще в конце августа анонсировал так называемый начальник Департамента международного военного сотрудничества минобороны Беларуси Валерий Ревенко. Кстати, в начале августа Минск начал обучение у Сувальского коридора рядом с границей Польши и Литвы.
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Что известно о новых запланированных учениях белорусов
Ревенко уверял, что они уже предупредили об обучении государства-участника ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.
В телеграмм-канале мониторинговой группы отметили, что по их данным, для учений Беларусь привлечет подразделения:
- 6-й механизированной бригады;
- 11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);
- 19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);
- ️120-й механизированной бригады.
- 336-й реактивной артиллерийской бригады и др.
Известно, что в Беларуси уже готовятся к учениям. В частности, проводят:
- обзоры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники;
- занятия по профилактике "негативного информационного воздействия на личный состав".
Военнослужащим приходится алгоритм распознавания ложной информации (фейков), а также порядок использования социальных сетей и мессенджеров,
– заявили в телеграмм-канале.
Более того, мониторинговая группа со ссылкой на свою информацию сообщила, что подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады уже начали перемещаться в район проведения учений. Именно эта бригада имеет на вооружении реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Полонез".
Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения
- 7 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Россия вывела из Беларуси в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Вместо этого новые подразделения Кремль не завел.
- Впоследствии военный эксперт и полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что после того, как Россия начала выводить из Беларуси личный состав и технику, то угроза наступления от Минска существенно уменьшилась.
- Роман Свитан также отметил, что на территории Беларуси находилось не более 10 тысяч единиц личного состава врага. Кроме того, СМИ писали, что враги забрали из Беларуси всю свою авиацию.