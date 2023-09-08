С территории Белоруссии вывели всю российскую авиацию. Авиационное формирование перестало существовать еще 5 августа.

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Российская авиация покинула Беларусь

По данным СМИ, из аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" в Брянской области улетели 11 вертолетов. Речь идет о 4 Ми-8 и 7 Ми-24 военно-космических силах России.

Кроме этого, из аэродрома "Барановичи" вылетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

Большинство улетевших вертолетов и самолетов находились в Беларуси с начала января 2023 года. Авиационное формирование России на территории Беларуси полностью перестало существовать.

По состоянию на 1 сентября в Беларуси оставался только один российский штурмовик Су-25, прилетевший в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида".

Теперь Россия не сможет производить обстрелы мирных украинских городов с территории Беларуси.

Российские военные еще есть в Беларуси

Известно, что в Белоруссии осталось около 2100 военных России.

Мы можем констатировать, что в июле-августе произошло значительное уменьшение численности находящихся в Беларуси российских военных. Были ликвидированы полевые лагеря ВС РФ на полигонах: "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Осиповичский", а находившиеся там и находившиеся в составе РГВ военные выбыли в Россию и это была не ротация,

– говорится в сообщении.

Однако в Беларуси еще находятся российские военные. В частности:

на аэродромах "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" – до 600 человек.

на радиотехническом узле "Барановичи" и 43 узла связи "Вилейка" - до 1450 человек.

и военные, прибывшие на обучение ОДКБ – 100 человек.

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