Об этом сообщил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский. По его словам, это очередная провокация.

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В Польше опровергли обвинения Беларуси

Горышевский опроверг сообщение о том, что польский вертолет МИ-24 пересек польско-белорусскую границу.

Информация, которую представляют белорусские СМИ, является ложью, это провокационные действия. Все записи по радиолокационному оборудованию нашего вертолета однозначно показывают, что такого нарушения не было. Польская сторона придерживается всех положений и правил по нерушимости границ,

– заявил военный.

Напомним, что 1 сентября в Беларуси заявили, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу и якобы залетел на 1200 метров вглубь страны.

Обратите внимание! Недавно в Беларуси также выдали чушь о том, что 30 августа солдаты НАТО якобы пересекли их границу возле Латвии. Мол, они прошли аж 2 метра.

Вертолет действительно пересек польскую границу, но нет уверенности, чей

"Беларускі Гаюн" проверил информацию об инциденте. Видео, распространенное белорусскими СМИ, действительно могли снять на белорусско-польской границе 1 сентября около 16:00. Момент сняли с белорусской стороны с гирокоптера (EW-386BS), в это время патрулировавшего границу.

Вероятно, вертолет был замечен вообще случайно, просто автожир патрулировал южную, а не северную часть границы под Гродно. На видео невозможно точно определить модель вертолета, не говоря уже о его принадлежности,

– говорится в сообщении.

Польша действительно имеет остатки советских вертолетов Ми-24. Хотя большинство из них уже передали Украине, по меньшей мере, один в августе перебросили в Белосток для усиления польской границы. Однако такие же Ми-24 есть и у ВВС РБ.

У Беларуси также есть Ми-24 / Фото "Беларускі Гаюн"

"По нашим данным никаких перехватчиков или чего-то подобного в воздух не поднимали. А это должно было быть сделано при незаконном пересечении границы боевым вертолетом. Что же касается вчерашней авиаактивности, то она была связана только с учениями ОДКБ и закончилась к 14:00", – добавили в проекте.

"Беларускі Гаюн" выделил 2 версии события: