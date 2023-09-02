Про це повідомив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський. За його словами, це чергова провокація.
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У Польщі спростували звинувачення Білорусі
Горишевський спростував повідомлення про те, що польський гелікоптер МІ-24 перетнув польсько-білоруський кордон.
Інформація, яку подають білоруські ЗМІ, є брехнею, це провокаційні дії. Всі записи з радіолокаційного обладнання нашого вертольота однозначно показують, що такого порушення не було. Польська сторона дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів,
– заявив військовий.
Нагадаємо, що 1 вересня в Білорусі заявили, що польський вертоліт Мі-24 порушив кордон і нібито залетів на 1200 метрів углиб країни.
Вертоліт дійсно перетнув польський кордон, але немає впевненості, чий
"Беларускі Гаюн" перевірив інформацію про інцидент. Відео, яке поширили білоруські ЗМІ, дійсно могли зняти на білорусько-польському кордоні 1 вересня близько 16:00. Момент зафільмували з білоруської сторони з гірокоптера (EW-386BS), що в цей час патрулював кордон.
Ймовірно, вертоліт помітили взагалі випадково, просто автожир патрулював південну, а не північну частину кордону під Гродно. На відео неможливо точно визначити модель вертольота, не кажучи вже про його приналежність,
– мовиться у повідомленні.
Польща дійсно має залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Хоча більшість з них уже передали Україні, щонайменше один у серпні перекинули у Білосток для посилення польського кордону. Проте такі ж Мі-24 є й у ВПС РБ.
Білорусь також має Мі-24 / Фото "Беларускі Гаюн"
"За нашими даними ніяких перехоплювачів або чогось подібного в повітря не підіймати. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим вертольотом. Що ж стосується вчорашньої авіаактивності, то вона була пов'язана тільки з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00", – додали у проєкті.
"Беларускі Гаюн" виділив 2 версії події:
- Польський вертоліт, найімовірніше, Мі-24 дійсно залетів на територію Білорусі.
- Через неможливість зрозуміти з фото і відео модель вертольота і його приналежність, не виключено, що кордон перетнув не польський, а білоруський вертоліт. На користь цієї версії свідчать заяви Польщі та відсутність зльоту перехоплювачів ВПС РБ.