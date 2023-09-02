Про це повідомив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський. За його словами, це чергова провокація.

До теми Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону: як відреагувала Варшава

У Польщі спростували звинувачення Білорусі

Горишевський спростував повідомлення про те, що польський гелікоптер МІ-24 перетнув польсько-білоруський кордон.

Інформація, яку подають білоруські ЗМІ, є брехнею, це провокаційні дії. Всі записи з радіолокаційного обладнання нашого вертольота однозначно показують, що такого порушення не було. Польська сторона дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів,

– заявив військовий.

Нагадаємо, що 1 вересня в Білорусі заявили, що польський вертоліт Мі-24 порушив кордон і нібито залетів на 1200 метрів углиб країни.

Зверніть увагу! Нещодавно у Білорусі також видали нісенітницю про те, що 30 серпня солдати НАТО нібито перетнули їхній кордон біля Латвії. Мовляв, вони пройшли аж 2 метри.

Вертоліт дійсно перетнув польський кордон, але немає впевненості, чий

"Беларускі Гаюн" перевірив інформацію про інцидент. Відео, яке поширили білоруські ЗМІ, дійсно могли зняти на білорусько-польському кордоні 1 вересня близько 16:00. Момент зафільмували з білоруської сторони з гірокоптера (EW-386BS), що в цей час патрулював кордон.

Ймовірно, вертоліт помітили взагалі випадково, просто автожир патрулював південну, а не північну частину кордону під Гродно. На відео неможливо точно визначити модель вертольота, не кажучи вже про його приналежність,

– мовиться у повідомленні.

Польща дійсно має залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Хоча більшість з них уже передали Україні, щонайменше один у серпні перекинули у Білосток для посилення польського кордону. Проте такі ж Мі-24 є й у ВПС РБ.

Білорусь також має Мі-24 / Фото "Беларускі Гаюн"

"За нашими даними ніяких перехоплювачів або чогось подібного в повітря не підіймати. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим вертольотом. Що ж стосується вчорашньої авіаактивності, то вона була пов'язана тільки з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00", – додали у проєкті.

"Беларускі Гаюн" виділив 2 версії події: