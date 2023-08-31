Державна прикордонна служба Білорусі заявила, що інцидент трапився 30 серпня на кордоні з Латвією. Саме на пункті пропуску Григорівщина, а з латвійської сторони – Патернієки, пише 24 Канал.

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Що цього разу заявили у Білорусі

У Білорусі побідкались, що озброєні латвійські військові порушили їхній кордон.

Камерами відеоспостереження зафіксовано момент "незаконного перетину" білоруського кордону двома невідомими у військовій формі. Збройні силовики зайшли на білоруську сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад до Латвії,

– заявили у Білорусі.

Там навіть відео відповідне показали. На кадрах видно двох військових, які спокійно ходять на пункті пропуску. У Білорусі заявили, що вже повідомили про інцидент суміжну сторону.

Відео, яке опублікувала білоруська сторона: дивіться кадри з кордону

У Білорусі сказали, що перебування в латвійському прикордонні військовослужбовців різних силових відомств, які нібито "не мають знання прикордонної специфіки, етики та культури":

зберігає напруженість;

сприяє виникненню подібних ситуацій.

Натомість ані в Альянсі, ані в Латвії інцидент ще не коментували.

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