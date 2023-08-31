Державна прикордонна служба Білорусі заявила, що інцидент трапився 30 серпня на кордоні з Латвією. Саме на пункті пропуску Григорівщина, а з латвійської сторони – Патернієки, пише 24 Канал.
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Що цього разу заявили у Білорусі
У Білорусі побідкались, що озброєні латвійські військові порушили їхній кордон.
Камерами відеоспостереження зафіксовано момент "незаконного перетину" білоруського кордону двома невідомими у військовій формі. Збройні силовики зайшли на білоруську сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад до Латвії,
– заявили у Білорусі.
Там навіть відео відповідне показали. На кадрах видно двох військових, які спокійно ходять на пункті пропуску. У Білорусі заявили, що вже повідомили про інцидент суміжну сторону.
Відео, яке опублікувала білоруська сторона: дивіться кадри з кордону
У Білорусі сказали, що перебування в латвійському прикордонні військовослужбовців різних силових відомств, які нібито "не мають знання прикордонної специфіки, етики та культури":
- зберігає напруженість;
- сприяє виникненню подібних ситуацій.
Натомість ані в Альянсі, ані в Латвії інцидент ще не коментували.
Росія розмістила вагнерівців у Білорусі
- Варто зауважити, що після розміщення вагнерівців у Білорусі Литва, Латвія та Польща посилюють захист кордонів зі сторони Мінськом.
- Так, 18 серпня Литва заявила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгард". Вже 30 серпня командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні.
- Окрім того, у Латвії 15 серпня викликали з відпусток всіх прикордонників через зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському державному кордоні. Адже напередодні там зафіксували 96 спроб незаконного перетину кордону.