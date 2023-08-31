Государственная пограничная служба Беларуси заявила, что инцидент произошел 30 августа на границе с Латвией. Именно на пункте пропуска Григоровщина, а с латвийской стороны – Патерниеки, пишет 24 Канал.

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Что на этот раз заявили в Беларуси

В Белоруссии посетовали, что вооруженные латвийские военные нарушили их границу.

Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент "незаконного пересечения" белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию,

– заявили в Беларуси.

Там даже видео подходящее показали. На кадрах видны двое военных, которые спокойно ходят на пункте пропуска. В Беларуси заявили, что уже сообщили об инциденте смежную сторону.

Видео, опубликованное белорусской стороной: смотрите кадры из границы

В Беларуси сказали, что пребывание в латвийском пограничном военнослужащих разных силовых ведомств, якобы "не имеющих знания пограничной специфики, этики и культуры":

сохраняет напряженность;

способствует возникновению подобных ситуаций.

Ни в Альянсе, ни в Латвии инцидент еще не комментировали.

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