Государственная пограничная служба Беларуси заявила, что инцидент произошел 30 августа на границе с Латвией. Именно на пункте пропуска Григоровщина, а с латвийской стороны – Патерниеки, пишет 24 Канал.
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Что на этот раз заявили в Беларуси
В Белоруссии посетовали, что вооруженные латвийские военные нарушили их границу.
Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент "незаконного пересечения" белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию,
– заявили в Беларуси.
Там даже видео подходящее показали. На кадрах видны двое военных, которые спокойно ходят на пункте пропуска. В Беларуси заявили, что уже сообщили об инциденте смежную сторону.
Видео, опубликованное белорусской стороной: смотрите кадры из границы
В Беларуси сказали, что пребывание в латвийском пограничном военнослужащих разных силовых ведомств, якобы "не имеющих знания пограничной специфики, этики и культуры":
- сохраняет напряженность;
- способствует возникновению подобных ситуаций.
Ни в Альянсе, ни в Латвии инцидент еще не комментировали.
Россия разместила вагнеровцев в Беларуси
- Следует заметить, что после размещения вагнеровцев в Беларуси Литва, Латвия и Польша усиливают защиту границ со стороны Минском.
- Так, 18 августа Литва заявила о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгард". Уже 30 августа командующий Службой охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе.
- Кроме того, в Латвии 15 августа вызвали из отпусков всех пограничников из-за роста гибридной угрозы на латвийско-белорусской государственной границе. Ведь накануне зафиксировали 96 попыток незаконного пересечения границы.