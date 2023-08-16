Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью, а в Латвии вызвали накануне из отпусков всех пограничников. Также страны Балтии вместе с Польшей обсуждают алгоритм полного закрытия границы с Белоруссией.

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Усиление угрозы

За минувшие сутки, 15 августа, границу Латвии пытались незаконно пересечь 96 человек.

Правительство Литвы временно закрывает с 18 августа два из шести пунктов пропусков из-за "геополитических обстоятельств" и угрозы национальной безопасности.

Пограничная служба Латвии начала проводить дополнительную мобилизацию пограничников из-за "резкого усиления гибридной угрозы" на границе с Беларусью. Речь идет о перемещении на территорию страны наемников ППК "Вагнера".

Польша тщательно отслеживает ситуацию на границе. Там считают, что могут быть попытки вмешаться в их выборы, которые пройдут в октябре. Также они не исключают попытки дестабилизации ситуации в стране.

Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как выглядело бы такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу,

— сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, где согласуют "финальные детали того, как будет смотреться синхронное закрытие границы". Встреча намечена на 28 августа.

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