Министр внутренних дел Польши Маруш Каминский сообщил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало двух шпионов ЧВК "Вагнера".
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Россиянам предъявили обвинения в шпионаже
Маруш Каминский отметил, что двое россиян распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.
ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве. Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже, и их арестовали,
– написал он.
Польский министр добавил, что больше информации сообщат в скором времени.
Подробности о пропаганде ЧВК "Вагнера" в Польше
В польском Кракове начали появляться открытки с "приглашением" вступить в ряды ЧВК "Вагнера". За дело сразу взялась польская полиция.
Наклейки содержат ссылку с QR-кодом, который ведет на русскоязычный сайт вагнеровцев, где вербуют наемников. Сайт из листовки подробно информирует, что нужно, чтобы присоединиться к вагнеровцам.
Польша усиливает границу из-за угрозы вагнеровцев
- После неудачного мятежа вагнеровцев в России Евгений Пригожин разместил своих наемников в Беларуси для провокаций на границе со странами НАТО и Украиной.
- Из-за угрозы со стороны вагнеровцев в Польше и Литве решили усилить охрану границы с Беларусью, направив дополнительные силы.
- Польша отправила на защиту еще несколько тысяч военных. Также в случае новых провокаций с территории Беларуси готовы рассмотреть вариант закрытия пограничных переходов.
- Ранее представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что вагнеровцы в Беларуси – это всегда потенциальная угроза для Украины. Однако, по данным разведки, прямой угрозы из Беларуси для Украины пока нет.
- В то же время в СБУ сообщили, что Россия может использовать вагнеровцев для провокаций, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну.