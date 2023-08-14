Міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів ПВК "Вагнера".

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Росіянам висунули звинувачення у шпигунстві

Маруш Камінський зазначив, що двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві.

ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві. Обидвом підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували,
– написав він.

Польський міністр додав, що більше інформації повідомлять незабаром.

Подробиці про пропаганду ПВК "Вагнера" у Польщі

У польському Кракові почали з'являтися листівки з "запрошенням" вступити до лав ПВК "Вагнера". За справу відразу взялася польська поліція.

Наклейки містять посилання з QR-кодом, який веде на російськомовний сайт вагнерівців, де вербують найманців. Сайт з листівки детально інформує, що треба, аби приєднатися до вагнерівців.

Польща посилює кордон через загрозу вагнерівців

  • Після невдалого заколоту вагнерівців у Росії Євгеній Пригожин розмістив своїх найманців у Білорусі для провокацій на кордоні з країнами НАТО та Україною.
  • Через загрозу з боку вагнерівців у Польщі та Литві вирішили посилити охорону кордону з Білоруссю, направивши додаткові сили.
  • Польща відправила на захист ще декілька тисяч військових. Також у разі нових провокацій з території Білорусі в Польщі готові розглянути варіант закриття прикордонних переходів.
  • Раніше представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що вагнерівці у Білорусі це завжди потенційна загроза для України. Однак, за даними розвідки, наразі прямої загрози з Білорусі для України немає.
  • Водночас в СБУ повідомили, що Росія може використати вагнерівців для провокацій, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну.