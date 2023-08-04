СБУ здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об'єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

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У Білорусь відправили російських військових під виглядом вагнерівців

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових збройних сил Росії та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців.

Як розповіли в СБУ, російська ДРГ планує вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". Традиційно Росія планує звинуватити у скоєному Україну, щоб спробувати вкотре втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця збройних сил Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, кіберфахівці СБУ проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого окупанта. Окупанту, який воював на Півдні, нещодавно дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник ПВК "Вагнера".

Повідомляється, що на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію щодо операції.

"Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", – наголосили в СБУ.

Росія готує провокацію у Білорусі / Фото СБУ

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