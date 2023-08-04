СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

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В Беларусь отправили российских военных под видом вагнеровцев

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных вооруженных сил России и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом вагнеровцев.

Как рассказали в СБУ, российская ДРГ планирует совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". Традиционно Россия планирует обвинить в содеянном Украину, чтобы попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего вооруженных сил России, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении,

– говорится в сообщении.

Кроме того, киберспециалисты СБУ проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного оккупанта. Оккупанту, который воевал на Юге, недавно дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник ЧВК "Вагнера".

Сообщается, что на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.

"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", – отметили в СБУ.

Россия готовит провокацию в Беларуси / Фото СБУ

Что известно о вагнеровцах в Беларуси