СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.
Смотрите также Трещинка в щите Европы: что не так с реакцией Польши и НАТО на провокации Лукашенко и Путина
В Беларусь отправили российских военных под видом вагнеровцев
По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных вооруженных сил России и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом вагнеровцев.
Как рассказали в СБУ, российская ДРГ планирует совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". Традиционно Россия планирует обвинить в содеянном Украину, чтобы попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.
Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего вооруженных сил России, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении,
– говорится в сообщении.
Кроме того, киберспециалисты СБУ проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного оккупанта. Оккупанту, который воевал на Юге, недавно дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник ЧВК "Вагнера".
Сообщается, что на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.
"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", – отметили в СБУ.
Россия готовит провокацию в Беларуси / Фото СБУ
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
- Наемников ЧВК "Вагнера" решили разместить в Беларуси после неудачного мятежа Евгения Пригожина. В Госпогранслужбе информировали, что по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч вагнеровцев.
- В лагере ЧВК "Вагнера" в Беларуси насчитывается около 750 единиц техники. Наемники впервые взяли с собой в Беларусь бронеавтомобили "Щука".
- Недавно под Осиповичами зафиксировали еще одну локацию вагнеровцев. Российские наемники Евгения Пригожина используют военные склады.
- Хотя в ГУР МО заявляют, что сейчас прямой угрозы Беларуси для Украины нет, однако отмечают, что ЧВК "Вагнера" – это мощный компонент.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что вагнеровцы в Беларуси – это всегда потенциальная угроза. Однако он добавил, что та группировка, которая сейчас находится в Беларуси, не представляет реальной опасности.