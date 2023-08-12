Інформація про листівки вагнерівців у Польщі шириться у мережі. Польські ЗМІ передають, що поліція вже почала розслідування, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Через півроку Пригожин або помре, або почне новий переворот, – Грозєв
"Ми тут, приєднуйтесь"
Польське ЗМІ Gazeta Krakowska повідомляє, що на вулицях Кракова почали з'являтися наклейки з рекламою російського ПВК "Вагнера". Такі листівки почали з'являтися по всьому місту.
Як заявив член міської ради Кракова Лукаш Вантух, наклейки також містять посилання з QR-кодом. Якщо перейти за ним, то користувачі мережі опиняться на російськомовному сайті вагнерівців, де вербують найманців. Вантух стверджує, що наклейки почали з'являтися у громадських туалетах. Згодом їх виявили й біля музею.
Листівки ПВК "Вагнера" у Польщі / фото із соцмереж
Сайт з листівки детально інформує, що треба, аби приєднатися до вагнерівців. Проте нині "заявки не приймають".
Нині правоохоронці відкрили дві справи за фактом розповсюдження листівок з ПВК "Вагнера". Поліція перевіряє та шукає тих, хто розповсюджує такі наліпки.
До слова, у мережі також можна знайти відео, на якому один із користувачів буцімто побачив, як чоловік розклеював листівки з закликом вступити до ПВК "Вагнера".
Чоловік буцімто розповсюджує листівки ПВК "Вагнера": дивіться відео
У мережі стало вірусним і відео, як чоловік в туалеті зриває наліпку й змиває її в унітаз.
Листівку вагнерівців змили в туалеті: дивіться відео
Вагнерівці у Білорусі: останні новини
- Литва, Латвія та Польща посилюють заходи безпеки на кордонах, адже очікують, що вагнерівці можуть влаштувати провокації. Аби цього не допустити, на кордони відправляють військових, які посилюють захист.
- У Білорусі створюють нове наметове містечко, де планують розмістити близько 1000 найманців. Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.
- Днями вагнерівців також помітили за 2 кілометри від кордону з Польщею. Вагнерівці вже намагалися проникнути на територію Польщі з Білорусі – проте невдало. Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща розглядає можливість закриття кордону.