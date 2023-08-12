Інформація про листівки вагнерівців у Польщі шириться у мережі. Польські ЗМІ передають, що поліція вже почала розслідування, повідомляє 24 Канал.

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Польське ЗМІ Gazeta Krakowska повідомляє, що на вулицях Кракова почали з'являтися наклейки з рекламою російського ПВК "Вагнера". Такі листівки почали з'являтися по всьому місту.

Як заявив член міської ради Кракова Лукаш Вантух, наклейки також містять посилання з QR-кодом. Якщо перейти за ним, то користувачі мережі опиняться на російськомовному сайті вагнерівців, де вербують найманців. Вантух стверджує, що наклейки почали з'являтися у громадських туалетах. Згодом їх виявили й біля музею.



Листівки ПВК "Вагнера" у Польщі / фото із соцмереж Листівки ПВК "Вагнера" у Польщі / фото із соцмереж

Сайт з листівки детально інформує, що треба, аби приєднатися до вагнерівців. Проте нині "заявки не приймають".

Нині правоохоронці відкрили дві справи за фактом розповсюдження листівок з ПВК "Вагнера". Поліція перевіряє та шукає тих, хто розповсюджує такі наліпки.

До слова, у мережі також можна знайти відео, на якому один із користувачів буцімто побачив, як чоловік розклеював листівки з закликом вступити до ПВК "Вагнера".

Чоловік буцімто розповсюджує листівки ПВК "Вагнера": дивіться відео

У мережі стало вірусним і відео, як чоловік в туалеті зриває наліпку й змиває її в унітаз.

Листівку вагнерівців змили в туалеті: дивіться відео

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