Такий прогноз зробив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він зазначив, підозрював, що буде спроба "перевороту" 23 червня напередодні ввечері, тому що стався "вибух" телефонного трафіку між високопоставленими російськими військовими.

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Путін хоче бачити Пригожина мертвим

Грозєв зауважив, що Путін вийшов на телебачення і назвав Пригожина зрадником. Відомо, що роблять зі зрадниками, однак, диктатор цього не зробив.

Він хоче бачити його мертвим. Він ще не може цього зробити. Через півроку Пригожин або помре, або буде повторний переворот,

– переконаний журналіст-розслідувач.

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Заколот Пригожина був спецоперацією, погодженою з Путіним