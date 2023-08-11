Вагнерівці, які після невдалого заколоту передислокувалися до Білорусі, продовжують створювати загрозу. У британській розвідці вважають, що зараз плануються навчання білоруської армії, які інструктуватимуть бійці ПВК "Вагнера", біля країн НАТО.
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Росія хоче показати, що Білорусь проти НАТО
Британські розвідники зазначають, що міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі. Це неподалік польсько-литовського кордону.
У Білорусі заявили, що навчання організовують, щоб врахувати уроки, які винесли російські військові в Україні.
Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" як інструкторів,
– йдеться у повідомленні.
У британській розвідці вважають, що спеціальні навчання, ймовірно, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ перебуває в Гродно, і малоймовірно, що зараз його приводять в бойову готовність.
"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.
Вагнерівці створюють загрозу біля кордонів НАТО
- Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. Заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік пояснив, що на кордоні з Білоруссю зростає агресія проти польських прикордонників і солдатів.
- У НАТО оцінили загрозу з боку найманців ПВК "Вагнера" для Альянсу. Поділилася спостереженнями речниця НАТО Оана Лонгеску. За її словами, в Альянсі уважно слідкують за тим, що відбувається у Білорусі. Зокрема, за військовою діяльністю.
- Сумнівно, що вагнерівці взагалі ризикнуть робити якісь провокації з країною, яка входить в НАТО. Про це розповів російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев, гадаючи, що загроза від вагнерівців у Білорусі значно перебільшена. Він не вірить, що ці терористи взагалі ризикнуть щось робити на кордоні з Польщею чи Литвою.