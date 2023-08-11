Вагнерівці, які після невдалого заколоту передислокувалися до Білорусі, продовжують створювати загрозу. У британській розвідці вважають, що зараз плануються навчання білоруської армії, які інструктуватимуть бійці ПВК "Вагнера", біля країн НАТО.

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Росія хоче показати, що Білорусь проти НАТО

Британські розвідники зазначають, що міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі. Це неподалік польсько-литовського кордону.

У Білорусі заявили, що навчання організовують, щоб врахувати уроки, які винесли російські військові в Україні.

Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" як інструкторів,

– йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що спеціальні навчання, ймовірно, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ перебуває в Гродно, і малоймовірно, що зараз його приводять в бойову готовність.

"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

Вагнерівці створюють загрозу біля кордонів НАТО