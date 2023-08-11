Вагнеровцы, которые после неудачного мятежа передислоцировались в Беларусь, продолжают создавать угрозу. В британской разведке считают, что сейчас планируется обучение белорусской армии, которые будут инструктировать бойцы ППК "Вагнера", у стран НАТО.
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Россия хочет показать, что Беларусь против НАТО
Британские разведчики отмечают, что министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада проведет обучение в районе Гродно на северо-западе Беларуси. Это недалеко от польско-литовской границы.
В Беларуси заявили, что учения организуют, чтобы учесть уроки, которые извлекли российские военные в Украине.
Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы "Вагнера" в качестве инструкторов.
– говорится в сообщении.
В британской разведке считают, что специальные учения, вероятно, являются частью обычного учебного цикла белорусских военных. Базовый гарнизон 6 ОГМБ находится в Гродно и маловероятно, что сейчас его приводят в боевую готовность.
"Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.
Вагнеровцы создают угрозу у границ НАТО
- Министерство обороны Польши согласилось отправить дополнительные войска на границу с Беларусью по запросу пограничной службы. Заместитель председателя польского Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик пояснил, что на границе с Беларусью растет агрессия против польских пограничников и солдат.
- В НАТО оценили угрозу со стороны наемников ППК Вагнера для Альянса. Поделилась наблюдениями представитель НАТО Оана Лонгеску. По ее словам, в Альянсе внимательно следят за происходящим в Белоруссии. В частности, за военной деятельностью.
- Сомнительно, что вагнеровцы вообще рискнут делать какие-то провокации со страной, входящей в НАТО. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев, полагая, что угроза вагнеровцев в Беларуси значительно преувеличена. Он не верит, что эти террористы вообще рискнут что-либо делать на границе с Польшей или Литвой.