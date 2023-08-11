Вагнеровцы, которые после неудачного мятежа передислоцировались в Беларусь, продолжают создавать угрозу. В британской разведке считают, что сейчас планируется обучение белорусской армии, которые будут инструктировать бойцы ППК "Вагнера", у стран НАТО.

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Россия хочет показать, что Беларусь против НАТО

Британские разведчики отмечают, что министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада проведет обучение в районе Гродно на северо-западе Беларуси. Это недалеко от польско-литовской границы.

В Беларуси заявили, что учения организуют, чтобы учесть уроки, которые извлекли российские военные в Украине.

Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы "Вагнера" в качестве инструкторов.

– говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что специальные учения, вероятно, являются частью обычного учебного цикла белорусских военных. Базовый гарнизон 6 ОГМБ находится в Гродно и маловероятно, что сейчас его приводят в боевую готовность.

"Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.

Вагнеровцы создают угрозу у границ НАТО