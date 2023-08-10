Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев, полагая, что угроза от вагнеровцев в Беларуси значительно преувеличена. Он не верит, что эти террористы вообще рискнут что-либо делать на границе с Польшей или Литвой.

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Какова цель вагнеровцев в Беларуси

По словам Мальцева, в случае любого потенциального конфликта или провокаций от вагнеровцев финал будет сразу понятен. Они не способны тягаться со странами НАТО.

Вагнеровцы будут пугать поляков и литовцев. Но туда они не двинутся. Ведь тогда просто прилетят самолеты и разбомбят вагнеровцев. У них нет ни достаточного количества средств ПВО, ни опыта воевать в таких условиях. Там просто что-то прилетит и сразу их уничтожит,

– рассказал Мальцев.

К теме – смотрите разговор с Вячеславом Мальцевым на ютубе 24 Канала

По его мнению, такие провокации от Беларуси и России – попытки Кремля заставить Запад сесть за переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Но на самом деле они не способны сделать что-либо существенное для стран НАТО.

Обратите внимание! Беларусь не только пугает вагнеровцами. Недавно тамошние пограничники помогли мигрантам прорваться в Латвию. Есть опасения, что таким образом террористы из "Вагнера" могут проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.

Провокации от Беларуси и России: коротко