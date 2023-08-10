Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев, гадаючи, що загроза від вагнерівців у Білорусі значно перебільшена. Він не вірить, що ці терористи взагалі ризикнуть щось робити на кордоні з Польщею чи Литвою.

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Яка мета вагнерівців у Білорусі

За словами Мальцева, в разі будь-якого потенційного конфлікту чи провокацій від вагнерівців фінал буде одразу зрозумілий. Вони не здатні тягатися з країнами НАТО.

Вагнерівці будуть лякати поляків та литовців. Але туди вони не сунуться. Адже тоді прилетять літаки і просто розбомблять вагнерівців. У них немає ні достатньої кількості засобів ППО, ні досвіду воювати в таких умовах. Там просто щось прилетить і одразу їх знищить,

– розповів Мальцев.

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На його думку, такі провокації від Білорусі та Росії є спробами Кремля змусити Захід сісти за перемовини з диктатором Владіміром Путіним. Але насправді вони не здатні зробити щось суттєве країнам НАТО.

Зверніть увагу! Білорусь не лише лякає вагнерівцями. Нещодавно тамтешні прикордонники допомогли мігрантам прорватися до Латвії. Є побоювання, що у такий спосіб терористи з "Вагнера" можуть пробратися в Польщу чи Литву або Латвію.

Провокації від Білорусі та Росії: коротко