Поделилась наблюдениями представитель НАТО Оана Логеску. По ее словам, в Альянсе внимательно следят за происходящим в Беларуси. В частности, за военной деятельностью.

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Существует ли угроза НАТО

Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников ЧВК "Вагнер" для наших союзников, но мы остаемся бдительными,

– отметила она.

Логеску также добавила, что НАТО в восточной части Альянса усилило свое оборонное присутствие. Это оно сделало в ответ на агрессию со стороны России.

По ее словам, в Альянсе продолжают делать "все необходимое для сдерживания какой-либо угрозы и защиты каждого сантиметра территории". Кроме того, она вспомнила заявление лидеров НАТО, сделанное во время Вильнюсского саммита. В нем отмечали, что осуждают всех, кто "активно способствует российской войне".

Также она отметила, что Беларусь продолжает предоставлять как свою территорию, так и инфраструктуру. И этим пользуются российские военные, чтобы продолжать поддерживать агрессию против Украины.

Польша и Литва усиливают охрану

Заметим, что из-за угрозы со стороны вагнеровцев и так называемых мигрантов усилить охрану границ собрались Польша и Литва. Так, польские власти объявили, что решили дополнительные войска отправить на границу.

После запроса пограничной службы Министерство обороны Польши согласилось направить дополнительные войска на границу с Беларусью. Об этом заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Кроме того, пограничная служба Литвы также планирует больше офицеров отправить на границу с Беларусью. Таким образом, в стране реагируют на угрозу со стороны наемников ЧВК "Вагнера", которые находятся в стране-приспешнице России.

В заключение добавим, что активисты-расследователи из Беларуси обнаружили, что КГБ и вагнеровцы готовят провокации на границе с Польшей. Операция получила название "Прибой". В ней примут участие бывшие афганцы.