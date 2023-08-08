Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарратив, что Россия воюет с НАТО на территории Украины создала страна-агрессор, чтобы "хоть как-то оправдать" свои потуги на поле боя. В России не могут поверить, что их армии противостоит украинская.

Смотрите также Будут приближать нас к НАТО: на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина от США

Украина в НАТО – гарантия безопасности для России

По словам Зеленского, Украине не нужны никакие военные базы на своей территории. Более того, по его мнению, страны Балтии "были рады", если бы украинские воины после войны охраняли их границы.

Все понимают, что у нас сильная армия. Нам не нужны никакие базы. У нас нет никаких баз,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть наглядный пример того, что там, где НАТО, там нет войны. Именно этот вопрос для нашего государства принципиален в контексте вступления в Альянс.

По словам президента Украины, все вступали в НАТО, потому что боялись, что Советский Союз вернется назад.

НАТО для Украины – это не наступательная операция. Мы никогда нигде не наступали. Везде, где мы наступаем, это наша территория,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ведет боевые действия на своей территории и возвращает ее под свой флаг. По мнению Зеленского, вступление Украины в Альянс, наоборот, является гарантией безопасности для России и Кремль должен быть благодарен за это.

Страны НАТО не приходят на территории других стран,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что НАТО для Украины – это, прежде всего, гарантии безопасности.

Украина – Россия – НАТО: последние новости