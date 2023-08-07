По данным беларусских активистов-расследователей, речь идет об операции "Прибой". Ее структуру и оперативный замысел разработали еще зимой 2021 года.

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Что хотят сделать оккупанты

Начнём с того, что они уже сделали. Как говорят в разведке, из Таджикистана борт доставил "афганское" трофейное оружие в Минск. Кроме того, группа "А" КГБ вместе с Отдельной службой активных мероприятий подготовили оперативные "подходы": от рекогностирования (разведки) на месте до подготовки так называемых "мигрантов".

Кроме того, имеющаяся информация свидетельствует о рассредоточение около 50 бывших афганских военных по Белоруссии. Известно, что в настоящее время отдельная группа специалистов ЧВК "Вагнера" совместно с КГБ занимаются реактивацией плана "Прибой". Делают они это на базе Гродненского областного управления КГБ, чей начальник отвечает за операцию "на земле". Он лично сообщает главе КГБ Ивану Тертелю и Александру Лукашенко о ситуации, а также этапах реализации операции.

"Спецконтингент" уже перебрасывают

Также наблюдается скрытое перебрасывание "спецконтингента" в Гродненский приграничный край. У каждого – или "мигранта", или "экс-вагнеровца" – есть своя легенда, оперативное прикрытие (документы, жилье). Всем этим занимается местный КГБ.

В разведке говорят, что операция "Прибой" должна быть полностью готова 1 сентября. Известно, что центральный аппарат КГБ и областное управление отзывают отпускной персонал. Всех деталей нет. Но предварительные данные свидетельствуют о подготовке пограничного конфликта. Во время него будут использоваться легкое вооружение.

Заметим, что накануне два белорусских вертолета залетели на территорию Польши. Постоянный представитель страны в НАТО Томаш Шатковский прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что в случае, если бы белорусы не улетели прочь, то их воздушные суда сбивали бы.