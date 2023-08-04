Постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский пролил свет на ситуацию. Он отметил, что в Варшаве считают, что над селом Беловежа белорусские вертолеты пролетали без "преднамеренного характера".
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Польша будет реагировать на провокации
В то же время, он подчеркнул, что Польша будет реагировать на белорусские провокации. Будут делать в стране все для того, чтобы минимизировать их.
Мы будем стараться реагировать так, чтобы вероятность таких вторжений была как можно меньше,
– подчеркнул он.
По словам Шатковского, если бы Беларусь совершала умышленные пограничные провокации, необходимо было бы реагировать жестко. В то же время в Польше предполагают, что не уверены, что была умышленной "ситуация в Беловеже".
Если бы это была умышленная провокация и вертолеты отказывались покидать территорию Польши, то их пришлось бы сбить,
– добавил он.
По словам Шатковского, мониторинг "нижнего эшелона" – "слабое место" многих государств-членов НАТО. В то же время он отметил, что они занимаются устранением этой уязвимости.
Пролет белорусских вертолетов над Польшей: что известно
- Заметим, что два белорусских вертолета 1 августа решили нарушить воздушное пространство Польши. До этого Беларусь сообщала польской стороне об учениях.
- Глава минобороны Польши из-за этого созвал Комитет национальной безопасности. Также о происшествии было проинформировано НАТО.
- Между тем независимые расследователи отметили, что вертолеты из Беларуси залетели на глубину до 3 километров. Они прошли почти над Беловежей.
- Добавим, что после этого Польша переместила в Подляское воеводство боевые вертолеты 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.
- Эти вертолеты будут базироваться сразу в двух местах. Они будут дежурить в режиме полной готовности на случай повторения подобных провокаций.