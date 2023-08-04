Постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский пролил свет на ситуацию. Он отметил, что в Варшаве считают, что над селом Беловежа белорусские вертолеты пролетали без "преднамеренного характера".

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Польша будет реагировать на провокации

В то же время, он подчеркнул, что Польша будет реагировать на белорусские провокации. Будут делать в стране все для того, чтобы минимизировать их.

Мы будем стараться реагировать так, чтобы вероятность таких вторжений была как можно меньше,

– подчеркнул он.

По словам Шатковского, если бы Беларусь совершала умышленные пограничные провокации, необходимо было бы реагировать жестко. В то же время в Польше предполагают, что не уверены, что была умышленной "ситуация в Беловеже".

Если бы это была умышленная провокация и вертолеты отказывались покидать территорию Польши, то их пришлось бы сбить,

– добавил он.

По словам Шатковского, мониторинг "нижнего эшелона" – "слабое место" многих государств-членов НАТО. В то же время он отметил, что они занимаются устранением этой уязвимости.

Пролет белорусских вертолетов над Польшей: что известно