По данным мониторинговой группы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые 1 августа нарушили государственную границу Польши Напомним, в среду, 2 августа, перебазировали с воинской части в селе Каменюки на аэродром Мачулищи.
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Вместо этого в село Каменюки направили два вертолета такого же типа. Вертолеты военно-воздушных сил Беларуси прибыли в Мачулище в промежутке между 17:00 и 17:50.
Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ прибыли в Мачулищи в районе 17:00 и 17:50. По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики,
– говорится в сообщении группы.
В то же время белорусское Минобороны отрицает нарушение воздушного пространства Польши, комментируя это как "одна бабка сказала".
Что этому предшествовало
- 1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.
- Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик.
- Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.