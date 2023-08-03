По данным мониторинговой группы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые 1 августа нарушили государственную границу Польши Напомним, в среду, 2 августа, перебазировали с воинской части в селе Каменюки на аэродром Мачулищи.

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Вместо этого в село Каменюки направили два вертолета такого же типа. Вертолеты военно-воздушных сил Беларуси прибыли в Мачулище в промежутке между 17:00 и 17:50.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ прибыли в Мачулищи в районе 17:00 и 17:50. По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики,

– говорится в сообщении группы.

В то же время белорусское Минобороны отрицает нарушение воздушного пространства Польши, комментируя это как "одна бабка сказала".

Что этому предшествовало