Беларусь хочет держать в напряжении соседние страны и оказывает морально-психологическое давление на страны Европы. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Системная провокация Беларуси
Коваленко отметил, что это системная провокация Беларуси. Лукашенко пытается держать Запад в постоянном напряжении. Ранее диктатор заявлял о следующем:
- Размещение ядерного оружия в Беларуси;
- Вагнеровцы на территории Беларуси;
- Боевики ЧВК "Вагнера" якобы хотят наступать на Жешув.
По мнению военного обозревателя, провокация с вертолетами была направлена на испытание польской ПВО. Вертолеты летели низко, чтобы их не смогли заметить.
К сожалению, провокация была достаточно успешной, потому что польская ПВО их не заметила. Это логично, потому что использовался диверсионный характер полета. Но это нехороший сигнал для Польши. На мой взгляд, им нужно на границе с Беларусью размещать большее количество своих подразделений, чем они занимаются, и держать эту ситуацию под постоянным контролем,
– сказал он.
Коваленко о белорусских вертолетах в воздушном пространстве Польши: смотрите видео
Белорусские вертолеты на границе с Польшей: главное
- Первыми о белорусских вертолетах на территории Польши заговорили именно местные жители. Поляки подчеркнули, что вертолеты летели очень низко, на высоте 200 – 300 метров, местами опускались ниже.
- Минобороны Польши сообщило, что белорусы пересекли границу во время своих учений. Вертолеты летели на очень малой высоте, из-за чего радиолокационные системы сначала их не заметили.
- Министр обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. В министерстве добавили, что в последнее время Россия и Беларусь усилили свою гибридную деятельность против Польши.
- В Беларуси заявили, что их вертолеты якобы не нарушали воздушное пространство Польши. При этом точно назвали технику – Ми-24 и Ми-8.
- 2 августа в НАТО отреагировали на инцидент. В штаб-квартире в Брюсселе заявили, что находятся на постоянной связи с польскими властями. Также внимательно следят за ситуацией и изменениями на польско-белорусской границе. Подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы территория Североатлантического союза находилась в безопасности.