Вечером 1 августа Минобороны Польши заявило о нарушение своего воздушного пространства двумя вертолетами со стороны Беларуси. У Лукашенко опровергли этот факт, обвинив Польшу в умышленном продуцировании лжи. На следующий день ситуацию впервые прокомментировали в НАТО.
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НАТО следит за своими восточными границами
2 августа в НАТО отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами над польской территорией. В штаб-квартире в Брюсселе заявили, что находятся на постоянной связи с польскими властями. Также там внимательно следят за ситуацией и изменениями на польско-белорусской границе.
В Организации подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы территория Альянса находилась в безопасности.
"Незваные белорусские гости" в Польше: что известно
- Вечером 1 августа Минобороны Польши сообщило о пересечении границы белорусскими военными вертолетами в районе города Беловежа. Министр обороны страны Мариуш Блащак приказал увеличить количество военных на границе, а также усилить его дополнительными силами, в частности, боевыми вертолетами.
- Также в стране вызвали белорусского посла и заявили, что проинформировали об этом инциденте НАТО.
- Следует отметить, что сначала Варшава отрицала факт пересечения своей границы белорусскими вертолетами. Там объяснили, что летательные аппараты летели очень низко, поэтому польские радиолокационные системы не смогли сразу зафиксировать нарушения.
- В Беларуси, тем временем, отметили, что "нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было". В минобороны заявили, что Польша намеренно вбрасывает этот "фейк", чтобы "оправдать наращивание войск у белорусской границы".