Ввечері 1 серпня Міноборони Польщі заявило про порушення свого повітряного простору двома гелікоптерами з боку Білорусі. У Лукашенка заперечили цей факт, звинувативши Польщу у навмисному продукуванні брехні. Наступного дня ситуацію вперше прокоментували у НАТО.
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НАТО стежить за своїми східними кордонами
2 серпня у НАТО відреагували на інцидент з білоруськими гелікоптерами над польською територією. У штаб-квартирі в Брюсселі заявили, що перебувають на постійному зв'язку із польською владою. Також там уважно стежать за ситуацією та будь-якими змінами на польсько-білоруському кордоні.
У Організації наголосили, що зроблять усе за потрібне, аби територія Альянсу перебувала у безпеці.
"Непрохані білоруські гості" у Польщі: що відомо
- Уввечері 1 серпня Міноборони Польщі повідомило про перетин кордону білоруськими військовими гелікоптерами в районі міста Біловежа. Міністр оборони країни Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні, а також посилити його додатковими силами, зокрема бойовими вертольотами.
- Також у країні викликали білоруського посла та заявили, що проінформували про цей інцидент НАТО.
- Слід зазначити, що спершу Варшава заперечувала факт перетину свого кордону білоруськими гелікоптерами. Там пояснили, що літальні апарати летіли дуже низько, через що польські радіолокаційні системи не змогли одразу зафіксувати порушення.
- У Білорусі, натомість, зазначили, що "порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було". У міноборони заявили, що Польща навмисно робить цей інформаційний вкид, аби "виправдати нарощування військ біля білоруського кордону".