Ввечері 1 серпня Міноборони Польщі заявило про порушення свого повітряного простору двома гелікоптерами з боку Білорусі. У Лукашенка заперечили цей факт, звинувативши Польщу у навмисному продукуванні брехні. Наступного дня ситуацію вперше прокоментували у НАТО.

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НАТО стежить за своїми східними кордонами

2 серпня у НАТО відреагували на інцидент з білоруськими гелікоптерами над польською територією. У штаб-квартирі в Брюсселі заявили, що перебувають на постійному зв'язку із польською владою. Також там уважно стежать за ситуацією та будь-якими змінами на польсько-білоруському кордоні.

У Організації наголосили, що зроблять усе за потрібне, аби територія Альянсу перебувала у безпеці.

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