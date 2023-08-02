Уранці 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі над Біловежею. Міністерство оборони США переконує, що працюватимуть із союзниками над безпековою ситуацією. Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, передає 24 Канал.

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Про що заявили американські військові

Конкретики в заяві не було: у ній підкреслили відданість спільній безпеці, але не вказали кроків, до яких вдадуться, щоб захистити Польщу. Нагадаємо, Польща є країною – членом НАТО.

Ми і надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний дюйм НАТО залишався в безпеці,

– наголосив представник Пентагону.

Проте поки що "додаткових змін" у силах НАТО нема. Патрік Райдер порадив звернутися до польського міноборони стосовно оборони цієї країни.

Дивіться на карті, де розташована Біловежа у Польщі

Як бачимо, Білорусь зовсім поруч.

Що відомо про ситуацію в Польщі на цей момент