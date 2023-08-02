Уранці 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі над Біловежею. Міністерство оборони США переконує, що працюватимуть із союзниками над безпековою ситуацією. Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, передає 24 Канал.
Дивіться також Гелікоптери Білорусі прорвали повітряний простір Польщі: білоруси "спалилися" заявою
Про що заявили американські військові
Конкретики в заяві не було: у ній підкреслили відданість спільній безпеці, але не вказали кроків, до яких вдадуться, щоб захистити Польщу. Нагадаємо, Польща є країною – членом НАТО.
Ми і надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний дюйм НАТО залишався в безпеці,
– наголосив представник Пентагону.
Проте поки що "додаткових змін" у силах НАТО нема. Патрік Райдер порадив звернутися до польського міноборони стосовно оборони цієї країни.
Дивіться на карті, де розташована Біловежа у Польщі
Як бачимо, Білорусь зовсім поруч.
Що відомо про ситуацію в Польщі на цей момент
- Ранком 1 серпня над польським селом Біловежа місцеві побачили два гелікоптери із білоруськими прапорами на боці. Вони летіли дуже низько, на висоті 200 – 300 метрів, тож деякі поляки переймалися, що повітряне судно влетить у їхню домівку.
- Міністерство оборони Польщі підтвердило перетин повітряного простору білорусами аж під вечір. У відомстві сказали, що гелікоптери спеціально взяли малу висоту, щоб не бути поміченими радіолокаційними системами, тож на підтвердження довелося чекати.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про інцидент до НАТО і наказав посилити охорону кордону. МЗС Польщі викликало білоруських дипломатів.
- У Білорусі заявили, що не перетинали польського простору, це було "надумано" – проте назвали кількість гелікоптерів. "Беларускі Гаюн" указує, що гелікоптери могли охороняти Лукашенка, а прорив кордону міг бути випадковим.
- 1 серпня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що поляки мають дякувати йому за "стримування" вагнерівців. Мовляв, якби не він, то Польщі було би непереливки.