Білорусь хоче тримати у напрузі сусідні країни та здійснює морально-психологічний тиск на країни Європи. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Системна провокація Білорусі

Коваленко зазначив, що це системна провокація Білорусі. Лукашенко намагається тримати Захід у постійній напрузі. Раніше диктатор заявляв про таке:

Розміщення ядерної зброї у Білорусі;

Вагнерівці на території Білорусі;

Бойовики ПВК "Вагнера" нібито хочуть наступати на Жешув.

На думку військового оглядача, провокація із гелікоптерами була спрямована на випробовування польської ППО. Гелікоптери летіли низько, щоб їх не змогли помітити.

На жаль, провокація була досить успішною, бо польська ППО їх не помітила. Це логічно, бо використовувався диверсійний характер польоту. Але це недобрий сигнал для Польщі. На мою думку, їм треба на кордоні з Білоруссю розміщувати більшу кількість своїх підрозділів, чим вони займаються, та тримати цю ситуацію під постійним контролем,

– сказав він.

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