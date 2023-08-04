Постійний представник Польщі в НАТО Томаш Шатковський пролив світло на ситуацію. Він зауважив, що у Варшаві вважають, що над селом Біловежа білоруські гелікоптери пролітали без "навмисного характеру".

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Польща реагуватиме на провокації

Водночас він підкреслив, що Польща реагуватиме на білоруські провокації. Робитимуть у країні все для того, щоб мінімізувати їх.

Ми намагатимемося реагувати так, щоб ймовірність таких вторгнень була якомога менше,

– наголосив він.

За словами Шатковського, якби Білорусь чинила навмисні прикордонні провокації, необхідно було б реагувати жорстко. Водночас у Польщі припускають, що не впевнені, що була навмисною "ситуація у Біловежі".

Якби це була навмисна провокація і гелікоптери відмовлялися залишати територію Польщі, то їх довелося б збити,

– додав він.

За словами Шатковського, моніторинг "нижнього ешелону" – "слабке місце" багатьох держав-членів НАТО. Водночас він зауважив, що наразі вони займаються усуненням цієї вразливості.

Проліт білоруських гелікоптерів над Польщею: що відомо