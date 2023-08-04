Постійний представник Польщі в НАТО Томаш Шатковський пролив світло на ситуацію. Він зауважив, що у Варшаві вважають, що над селом Біловежа білоруські гелікоптери пролітали без "навмисного характеру".
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Польща реагуватиме на провокації
Водночас він підкреслив, що Польща реагуватиме на білоруські провокації. Робитимуть у країні все для того, щоб мінімізувати їх.
Ми намагатимемося реагувати так, щоб ймовірність таких вторгнень була якомога менше,
– наголосив він.
За словами Шатковського, якби Білорусь чинила навмисні прикордонні провокації, необхідно було б реагувати жорстко. Водночас у Польщі припускають, що не впевнені, що була навмисною "ситуація у Біловежі".
Якби це була навмисна провокація і гелікоптери відмовлялися залишати територію Польщі, то їх довелося б збити,
– додав він.
За словами Шатковського, моніторинг "нижнього ешелону" – "слабке місце" багатьох держав-членів НАТО. Водночас він зауважив, що наразі вони займаються усуненням цієї вразливості.
Проліт білоруських гелікоптерів над Польщею: що відомо
- Зауважимо, що два білоруські вертольоти 1 серпня вирішили порушити повітряний простір Польщі. Перед тим Білорусь повідомляла польську сторону про навчання.
- Глава міноборони Польщі через це скликав Комітет національної безпеки. Також про подію проінформували НАТО.
- Тим часом незалежні розслідувачі зазначили, що гелікоптери з Білорусі залетіли на глибину до 3 кілометрів. Вони пройшли майже над Біловежею.
- Додамо, що після цього Польща перемістила до Підляського воєводства бойові гелікоптери 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії.
- Ці гелікоптери базуватимуться відразу у двох місцях. Вони чергуватимуть у режимі повної готовності на випадок повторення подібних провокацій.