Об этом 24 Каналу сказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Как известно, вагнеровцы двигались в сторону Сувалкского коридора.

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"Мы любой сценарий не исключаем. Очень радуюсь, что поляки серьезно это воспринимают и усиливают оборону на границе", – отметил Ступак.

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В частности, наемники Евгения Пригожина могут прибегать к следующим провокациям:

похищать польских пограничников или устраивать перестрелки с ними;

заходить вглубь и делать диверсионные акции;

активизировать миграционный кризис с беженцами из Сирии и Ливии.

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"Те вагнеровцы, которые находятся в Беларуси, – это не зеки. Это костяк, которого нужно остерегаться. Они очень профессиональные и имеют большой боевой опыт в Сирии, Ливии, ЦАР", – пояснил Ступак.

Другое дело, что у них нет тяжелой техники, которой они оперировали в Украине. Но если у них будет стрелковое оружие, то варианты провокаций увеличиваются.

Кроме того, Александр Лукашенко может предоставить им беларусское гражданство, с которым попасть в страны ЕС гораздо легче.

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