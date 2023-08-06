Про це 24 Каналу сказав колишній працівник СБУ Іван Ступак. Як відомо, вагнерівці рухалися в бік Сувальського коридору.

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"Ми будь-який сценарій не виключаємо. Дуже радію, що поляки серйозно це сприймають і посилюють оборону на кордоні", – зазначив Ступак.

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Зокрема, найманці Євгенія Пригожина можуть вдаватись до таких провокацій:

викрадати польських прикордонників або влаштовувати перестрілки з ними;

заходити вглиб і робити диверсійні акції;

активізувати міграційну кризу з біженцями із Сирії та Лівії.

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"Ті вагнерівці, які перебувають у Білорусі, – це не зеки. Це кістяк, якого треба остерігатися. Вони дуже професійні та мають великий бойовий досвід у Сирії, Лівії, ЦАР", – пояснив Ступак.

Інша річ, що в них немає важкої техніки, якою вони оперували в Україні. Але якщо в них буде стрілецька зброя, то варіанти провокацій збільшуються.

Крім того, Алєксандр Лукашенко може надати їм білоруське громадянство, з яким потрапити до країн ЄС набагато легше.

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