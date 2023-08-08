Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

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Зараз на кордоні з Білоруссю дві тисячі польських військовослужбовців

"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону", – йдеться у заяві Блащака.

Агенція PAP уточнює, що зараз на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців.

Зазначимо, що напередодні голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон із Білоруссю. Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

На кордоні з Білоруссю зростає агресія

Заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік пояснив, що на кордоні з Білоруссю зростає агресія проти польських прикордонників і солдатів.

Він підкреслив, що за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Вонсік заявив, що в найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала прикордонна служба.

За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

Додамо, що в Польщі почали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання ПВК "Вагнера". На початку липня на кордон відправили 500 польських поліцейських.

Важливо зазначити, що 1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни, хоча Мінськ це заперечує. Після цього Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери двох бригад польської армії.

Литва теж нарощує можливості на кордоні з Білоруссю

Прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю у відповідь на загрозу від вагнерівців у Білорусі, повідомляє LRT. Про це заявив керівник VSAT Рустамас Любаєвас.

Посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону – Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.

За його словами, закриття пунктів перетину кордону "не матиме дуже значного впливу на рух вантажного транспорту", оскільки ті використовуються або порожніми вантажними автомобілями, або мандрівниками.

Також голова VSAT сказав, що "ймовірність провокацій висока", додавши, що влада "поки що не бачила жодних конкретних провокацій або активності", про що "поінформували президента".

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