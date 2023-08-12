Такой прогноз сделал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он отметил, что подозревал, что будет попытка "переворота" 23 июня накануне вечером, потому что произошел "взрыв" телефонного трафика между высокопоставленными российскими военными.

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Путин хочет видеть Пригожина мертвым

Грозев заметил, что Путин вышел на телевидение и назвал Пригожина предателем. Известно, что делают с предателями, однако диктатор этого не сделал.

Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через полгода Пригожин либо умрет, либо будет повторный переворот,

– убежден журналист-расследователь.

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Мятеж Пригожина был спецоперацией, согласованной с Путиным