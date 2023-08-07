Країна готується до ймовірних провокацій зі сторони ПВК "Вагнер". У разі особливої загрози Польща може навіть повністю закрити кордон.
Дивіться також Тріщинка в щиті Європи: що не так із реакцією Польщі й НАТО на провокації Лукашенка та Путіна
Вагнерівці загострюють ситуацію
Місцеві жителі бачили найманців ПВК "Вагнер" на базі відпочинку "Формат" у селі Піщатка. База розташована за менш ніж два кілометри від білорусько-польського кордону. Журналісти зазначають, що вагнерівці там п'ють алкоголь у великій кількості.
Вагнерівці вже намагалися проникнути на територію Польщі з Білорусі – проте невдало.
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща розглядає можливість закриття кордону. Наразі країна посилила охорону та очікує нових провокацій.
Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні, можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір,
– повідомив Яблонський.
За його словами, вагнерівці намагаються демонструвати вседозволеність. Закриття кордону буде заходом на крайній випадок.
Де розташоване село Піщатка: дивіться на карті
Завдання вагнерівців у Білорусі
- Вагнерівців перемістили до Білорусі після невдалого заколоту Пригожина. Всі війська вивели з України та перемістили у табір під Осиповичами.
- Ймовірно, вагнерівців у Білорусі будуть використовувати для провокацій. Зокрема, найманці та КДБ готують операцію "Прибій", яку розробили ще у 2021 році. Підготовка має тривати до 1 вересня.
- Окрім цього, уранці 1 серпня два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Польща викликала посла Білорусі, а НАТО заявили, що будуть гарантувати безпеку.
- На фоні зростаючої загрози зі сторони ПВК "Вагнер", зустрілися командувачі військ України та Польщі – Сергій Наєв та Томаш Піотровскі. Вони обговорили двосторонню співпрацю та продовження обміну інформацією.