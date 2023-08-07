Страна готовится к вероятных провокаций со стороны ЧВК "Вагнер". В случае особой угрозы Польша может даже полностью закрыть границу.

Смотрите также Трещинка в щите Европы: что не так с реакцией Польши и НАТО на провокации Лукашенко и Путина

Вагнеровцы обостряют ситуацию

Местные жители видели наемников ЧВК "Вагнер" на базе отдыха "Формат" в селе Песчатка. База расположена в менее двух километрах от белорусско-польской границы. Журналисты отмечают, что вагнеровцы там пьют алкоголь в большом количестве.

Вагнеровцы уже пытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси – однако неудачно.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Польша рассматривает возможность закрытия границы. В настоящее время страна усилила охрану и ожидает новых провокаций.

Очевидно, что попытки вагнеровцев попасть в Польшу будут. Мы ожидаем новых попыток атак на границе, возможно, также новых попыток нарушить наше воздушное пространство,

– сообщил Яблонский.

По его словам, вагнеровцы пытаются демонстрировать вседозволенность. Закрытие границы будет действием на крайний случай.

Где находится село Песчатка: смотрите на карте

Задания вагнеровцев в Беларуси