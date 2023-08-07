С целью обсудить потенциальные угрозы, которые несет с собой ЧВК "Вагнера", встретились топовые военные Украины и Польши. Речь идет о командующем Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанте Сергее Наеве и командующем Оперативном командовании видов Вооруженных сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

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Что обсуждали во время встречи

Прежде говорилось о перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе, пути предоставления Украине помощи, чтобы мы могли в дальнейшем давать отпор российской агрессии.

Сергей Наев отметил важность продолжение обмена информацией, а также опыт организации боевой работы на пунктах управления. К такому выводу он пришел после изучения комплекса вопросов, связанных как с возможными вызовами, так и с угрозами вагнеровцев в Беларуси.

Также командующий Объединенными силами ВСУ поделился особенностями практического применения различных видов оружия от Запада. Наев отметил, что необходимо дополнительное обучение специалистов по эксплуатации и ремонту военной техники из Польши.

Соответствующую инициативу поддержал Томаш Пиотровски. Кроме того, выразил уважение мужественной борьбе украинского народа и ВСУ против коварного врага России. Он также заверил в постоянном и всестороннем содействии.

Республика Польша проводит мощную поддержку нашей обороноспособности, что является весомым и неоспоримым вкладом в победу над агрессором,

– подчеркнул командующий.

Тем временем белорусские активисты-расследователи поделились интересной информацией. По имеющимся у них данным, Россия готовит операцию "Прибой" Ее структуру и оперативный замысел еще зимой 2021 года разработали.

По имеющимся данным, полностью готова эта операция должна быть 1 сентября. Кроме того, центральный аппарат КГБ и областное управление отзывают персонал с отпусков. Из имеющихся деталей есть информация, что Россия готовит конфликт на границе с использованием легкого вооружения.