Информация об открытках вагнеровцев в Польше распространяется по сети. Польские СМИ передают, что полиция уже начала расследование, сообщает 24 Канал.
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"Мы здесь, присоединяйтесь"
Польское СМИ Gazeta Krakowska сообщает, что на улицах Кракова начали появляться наклейки с рекламой российского ЧВК "Вагнера". Такие открытки стали появляться по всему городу.
Как заявил член городского совета Кракова Лукаш Вантух, наклейки также содержат ссылку с QR-кодом. Если перейти за ним, то пользователи сети окажутся на русскоязычном сайте вагнеровцев, где вербуют наемников. Вантух утверждает, что наклейки стали появляться в общественных туалетах. Впоследствии их обнаружили и у музея.
Открытки ЧВК "Вагнера" в Польше / фото из соцсетей
Сайт по открытке подробно информирует, что нужно, чтобы присоединиться к вагнеровцам. Однако сейчас "заявки не принимают".
В настоящее время правоохранители открыли два дела по факту распространения открыток из ЧВК "Вагнера". Полиция проверяет и ищет тех, кто распространяет такие наклейки.
К слову, в сети также можно найти видео, на котором один из пользователей якобы увидел, как мужчина расклеивал листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.
Мужчина распространяет открытки ЧВК "Вагнера": смотрите видео
В сети стало вирусным и видео, как мужчина в туалете срывает наклейку и смывает ее в унитаз.
Открытку вагнеровцев смыли в туалете: смотрите видео
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- Литва, Латвия и Польша ужесточают меры безопасности на границах, ведь ожидают, что вагнеровцы могут устроить провокации. Чтобы этого не допустить, на границы отправляют военных, усиливающих защиту.
- В Белоруссии создают новый палаточный городок, где планируют разместить около 1000 наемников В дальнейшем планируется их применение по имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.
- На днях вагнеровцев также заметили за 2 километра от границы с Польшей. Вагнеровцы уже пытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси – однако неудачно. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Польша рассматривает возможность закрытия границы.