В Центре национального сопротивления отметили, что сохраняется высокая вероятность использования вагнеровцев для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции России и Беларуси по давлению на страны населения Европы.

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По информации от подполья, на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ППК "Вагнер." В дальнейшем планируется их применение для имитации взрывной деятельности на границе с Черниговской областью,

– говорится в сообщении.



Где расположена Зябровка / Скриншот GoogleMaps

Для чего размещают вагнеровцев

Цель этой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали".

В ЦНС также отметили, что на первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ППК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, которые наемники готовы идти на ЕС.

Важно ! Ранее в Государственной пограничной службе отмечали, что Беларусь использует российских наемников "ПВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и местонахождение в Беларуси пока не представляют угрозы для Украины.