О них 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он также предположил другие планы Кремля в Польше, а также Литве и Латвии.

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Паспорта вагнеровцам

Документы наемникам ЧВК "Вагнера" выдает специальный департамент МВД Беларуси. Паспорт абсолютно легален, но на другие фамилии.

"Это означает возможный сценарий перехода через границу в легальном порядке, если есть виза. И нелегальном, чтобы создать проблемы на территориях приграничных стран. В первую очередь Польши", – предположил Латушко.

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Вероятные планы Кремля

Дестабилизировать ситуацию Кремль хочет накануне выборов, назначенных в Польше на 15 октября, предположил Латушко. А сейчас там началась предвыборная кампания.

В Латвии в августе в ближайшее время будет формироваться новое правление по результатам выборов. В такой период всегда меньший контроль в государстве. Они (россияне – 24 Канал) хотят использовать это в своих интересах,

– добавил он.

Провокации нужны оккупантам и для вероятного ослабления Украины. Дестабилизация и условная угроза распространения войны внутри стран должно обеспокоить местное население. Они могут призывать к окончанию войны в Украине – это первый расчет.

"Второй – чтобы НАТО и пограничные страны направили больше ресурсов на охрану собственных границ. Польша закупает большие ресурсы. Это логично, потому что есть потенциальная угроза. То же делают Литва и Латвия, а значит они меньше будут помогать Украине", – предположил вероятный план россиян руководитель антикризисного управление.

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