Собственно, наши спецслужбы раньше завладели информацией, что вагнеровцы могут попытаться найти повод для того, чтобы втянуть Беларусь в широкомасштабную войну против Украины. 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ информирует о пожаре, произошедшем на территории Мозырского НПЗ.

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Что горело на Мозырском НПЗ

Как пишут пропагандисты, в Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили, что было возгорание колонны с бензином на этом предприятии. В то же время пожарным якобы удалось оперативно ликвидировать пламя, пострадавших или жертв нет, а причины возгорания устанавливают соответствующие органы по состоянию на 13:00, 10 августа.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре: смотрите видео МЧС Беларуси

О чем предупреждали спецслужбы

В СБУ были убеждены еще около недели назад, что российская диверсионно-разведывательная группа готовит теракт на территории этого завода. Как отмечали в ведомстве, Минск попытается обвинить в провокации Украину и обставить все так, будто это подготовили "украинские диверсанты".

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего вооруженных сил России, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении,

– говорилось в сообщении за 4 августа.

Кроме того, там указано, что киберспециалисты, анализируя телефон одного из пленных оккупантов, нашли удаленную переписку относительно возможной "специальной миссии" на нефтеперерабатывающем заводе в городе Мозырь, в Гомельской области Беларуси.

Где находится Мозырский НПЗ: ищите на карте от Google maps

Обратите внимание! Служба безопасности призывает белорусскую армию не участвовать в полномасштабной войне против Украины. "Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", – констатировали в пресс-службе СБУ.

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Минобороны Беларуси "отчитывается"

На фоне новостей о возможном теракте в Беларуси минобороны этой страны написало, что военнослужащие президента Александра Лукашенко за последние две недели якобы предотвратили попытки проникновения "определенных лиц" на территорию "каких-то объектов".

Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, который осуществил попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей,

– говорится в тексте сообщения.

В то же время там указано, что якобы с помощью средств радиоэлектронной борьбы было выведено из строя несколько дронов, летевших в сторону "охраняемых объектов". Что это были за "секретные объекты" и беспилотники, кто выпускал дроны? Все это неизвестно.