Про них 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він також припустив інші плани Кремля щодо Польщі, а також Литви та Латвії.

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Паспорти вагнерівцям

Документи найманцям ПВК "Вагнера" видає спеціальний департамент МВС Білорусі. Паспорт абсолютно легальний, але на інші прізвища.

"Це означає можливий сценарій переходу через кордон в легальному порядку, якщо є віза. І нелегальний, щоб створити проблеми на територіях прикордонних країн. В першу чергу Польщі", – припустив Латушко.

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Ймовірні плани Кремля

Дестабілізувати ситуацію Кремль хоче напередодні виборів, які у Польщі призначені на 15 жовтня, припустив Латушко. А наразі там розпочалася передвиборча кампанія.

В Латвії в серпні найближчим часом формуватиметься нове правління за результатами виборів. У такий період завжди є менший контроль у державі. Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть використати це в своїх інтересах,

– додав він.

Провокації потрібні окупантам і задля ймовірного послаблення України. Мовляв, дестабілізація і умовна загроза поширення війни всередині країн має занепокоїти місцеве населення. Вони можуть закликати закінчувати війну в Україні – це перший розрахунок.

"Другий – щоб НАТО та прикордонні країни направили більше ресурсів на охорону власних кордонів. Польща закуповує великі ресурси. Це логічно, бо є потенційна загроза. Теж саме роблять Литва і Латвія, а значить вони менше допомагатимуть Україні", – припустив ймовірний план росіян керівник антикризового управління.

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