Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив 24 Каналу, що наразі інформації про серйозні зміни в кількості найманців з ПВК "Вагнер" в Білорусі немає.
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Не вплине на кількість вагнерівців в Білорусі
Він нагадав, що останнє пересування колони вагнерівців у складі 10 автівок було 7 серпня по трасі М-5 в межах Білорусі.
Після цього станом на 10 серпня великих переміщень вагнерівців в Білорусі не фіксується, – наголосив військовий експерт.
Водночас він припустив, що ПВК "Вагнера" може бути залучений для підтримки путчистів в Нігері.
"Проте для відправлення в цю африканську країну будуть використовувати невелику групу вагнерівців. І це критично не вплине на кількість найманців, що перебуває в Білорусі", – підкреслив Коваленко.
Військовий експерт припустив, до яких провокацій можуть бути залучені вагнерівці: дивіться відео
Який сенс для Росії
Також в Білорусі розпочалась пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі. Хоча СБУ ще тиждень тому попереджала, що ПВК "Вагнера" розташувалось на цьому підприємстві, а росіяни готують теракт на ньому, щоб звинуватити у цьому "українських диверсантів".
Мозирський НПЗ належить до стратегічних об'єктів в Білорусі, які відповідно охороняються. До того ж в країні дуже потужно працює КДБ (комітет держбезпеки Білорусі – 24 Канал). А тому неконтрольоване перебування на цьому підприємстві ПВК "Вагнера" неможливе.
Отже, якщо вагнерівці там дійсно перебувають, то це сталося в обхід поінформованості білоруських спецслужб,
– зазначив Коваленко.
Однак він зазначив, що такий сценарій виглядає сумнівним, адже не зрозуміло, яка його мета.
"Якщо сенс в тому, щоб Білорусь використала свою армію проти України, то вона цього не зробила, коли ще не було зрозуміло, що Росія цю війну програла. І тим більше Мінськ не зробить цього зараз, коли вже всі усвідомили, що Москва дійсно програла війну", – зауважив військовий експерт.
Водночас Росія продовжує використовувати територію Білорусі та її повітряний простір для ударів по Україні.
"Росіяни й зараз мають таку можливість, і для цього не потрібно, щоб вибухнув Мозирський НПЗ або білоруська електростанція", – відзначив Олександр Коваленко.
Більше про пожежу на Мозирському НПЗ в Білорусі
- Служба безпеки Україна попередила 4 серпня, що Росія планує масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.
- За інформацією СБУ, підготування провокації здійснювала диверсійно-розвідувальна група, яка складалась із російських військових та співробітників спецслужб. Вони проникли до Білорусі під виглядом вагнерівців. А вчинити теракт вони мали, видавши себе за "українських диверсантів", щоб звинуватити в провокації Україну. І це може стати приводом для втягнення Білорусі у війну Росії проти України.
- А вже 10 серпня на Мозирському НПЗ сталася пожежа. За офіційним повідомленням відбулось займання колони з бензином. Проте пожежники буцімто оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих та жертв немає.