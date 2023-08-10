Відомо навіть, що самопроголошений президент Білорусі відмовився фінансувати вагнерівців. До речі, через загрозу вагнерівців, Польща і Литва направили додаткові сили на кордон із Білоруссю.

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Вагнерівці, ймовірно, вже йдуть з Білорусі

Аналітики пригадують слова російського інсайдерського джерела, за даними якого, вже почався перший етап виходу вагнерівців з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей Росії. Мовляв, перекидають їх групами по 500 – 600 осіб. Другий етап має початися після 13 серпня.

Інсайдерське джерело та джерело, пов'язане з "Вагнером", припустили, що війська ПВК "Вагнера" можуть залишити Білорусь через те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Вагнер", коли виявив, що Росія не буде платити за вагнерівців, як він, очевидно, очікував,

– написали в ISW.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що наразі не бачать візуальних свідчень відходу бійців ПВК "Вагнер" із Білорусі.

Проте джерело повідомляло, що вагнерівці, яких не перекинули до Лівії, 6 серпня "терміново" поїхали у відпустку до Росії, проте зобов'язались підтримувати зв'язок, адже будь-якої миті можуть надійти нові накази. Аналітики зазначають, що на момент публікації реальність цих претензій, як і майбутнє вагнерівців, залишаються незрозумілими.

Як в ISW аналізують ситуацію з вагнерівцями

Аналітики припускають, що російський диктатор і далі може бути стурбований загрозою, яку може нести Євгеній Пригожин. Саме тому він прагне відділити його від найманців.

Водночас пріоритет Путіна відділити Пригожина від вагнерівців та бажання зберегти бойовий елемент бойовиків, ймовірно, суперечить цілям російського міністра оборони Сєргєя Шойгу. Зокрема, через амбіції останнього щодо Африки та спроби встановити повний контроль над російською армією в Україні.

Окрім того, аналітики ISW доходять до висновків, що російський диктатор може мати намір повернути вагнерівців у Росію:

щоб сприяти знищенню або реструктуризації ПВК "Вагнер";

щоб було легше забезпечити підпорядкування найманців міноборони Росії або повністю розпустити організацію.

Існують інші можливі результати, за якими "Вагнера" буде відновлено як унітарну бойову силу, що нагадує її операції в Україні, хоча ISW не спостерігає жодних ознак щодо цього, та і виглядає це малоймовірним, виходячи з наявної інформації,

– заявили аналітики.

За їхніми даними, крах аспектів угоди між вагнерівцями, Путіним та Лукашенком свідчать про те, що главі Кремля не вдалось рішуче вирішити проблеми, які виникли після заколоту Пригожина 24 червня. Особливо на тлі різних інтересів Путіна та Шойгу.

Аналітики зазначили, що ситуація динамічно розвивається в дедалі складнішому інформаційному середовищі. Адже прямих коментарів від Пригожина чи інших лідерів вагнерівців немає.