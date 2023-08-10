Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, звернувши увагу на переворот в Нігері та лист французьких сенаторів до Еммануеля Макрона, які вважають, що Франція починає втрачати вплив в Африці.

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Свого часу Франція мала власні території в Африці, з якими після "хвилі" незалежностей у 1960-х роках збереглися хороші відносини. Зокрема й з Нігером. Там упродовж 1960-х – 1970-х роках функціонував досить дивний режим "нової метрополії та нових корупційних еліт", які працювали з колишнім колонізатором на нових умовах.

Зараз Франція також співпрацює з Нігером. До прикладу, останні постачають уран для французьких АЕС.

Чи має Росія вплив у Африці

Як наголосив Жирнов, Росія є "економічним карликом" в Африці, який взагалі нічого не вирішує. Товарообіг країни-агресорки з усіма державами цього континенту у 2022 році становив всього лиш 18 мільярдів доларів за рік. З ЄС – 412 мільярдів, з Китаєм – майже 300 мільярдів.

Основним інвестором в Африці є Китай. А Росія намагається співпрацювати з бідними державами, де пробує "мутити воду".

Росія зрозуміла, що з найбіднішими країнами Африки, які не мають чи мають дуже мало значущих ресурсів, можна вести залаштункову геополітичну гру. Тому це і відбувається за допомогою "Вагнера", Пригожина, пропаганди тощо. Путін намагається "каламутити воду", де їм це дозволяє Китай,

– розповів Жирнов.

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Росія переважно нічого не купує в африканських країн. Вони лише продають туди зброю, що й провокує нестабільності та перевороти.

От зробили переворот в Нігері. Побачимо, як заколотники спробують керувати країною. Там понад 23 мільйони населення, які живуть у великій бідності. Виняток – еліти, які сидять на родовищах корисних копалин. Якщо вони надіються, що Путін з "Вагнером" та бідною економікою їм допоможуть… Вони помиляються,

– зазначив Жирнов.

Переворот в Нігері: коротко