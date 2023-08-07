Три джерела в Малі та неназваний французький дипломат розповіли, що один із лідерів перевороту в Нігері генерал Саліфу Моді прибув з візитом до сусідньої Малі. Там він зустрівся з представником ПВК "Вагнера".

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Вагнерівці можуть долучитись до перевороту в Нігері

Саліфу Моді зустрівся з представником вагнерівців і передав звернення про допомогу. За словами Насра, наразі вагнерівці "розглядають цей запит".

Джерело AP серед західних військових підтвердило, що їм надійшла інформація про те, що хунта Нігеру звернулася до найманців ПВК "Вагнера" щодо військової допомоги.

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