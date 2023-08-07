Три источника в Мали и неназванный французский дипломат рассказали, что один из лидеров переворота в Нигере генерал Салифу Моди прибыл с визитом в соседнюю Мали. Там он встретился с представителем ЧВК "Вагнера".

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Вагнеровцы могут присоединиться к перевороту в Нигере

Салифу Моди встретился с представителем вагнеровцев и передал обращение о помощи. По словам Насра, вагнеровцы "рассматривают этот запрос".

Источник AP среди западных военных подтвердил, что им поступила информация о том, что хунта Нигера обратилась к наемникам ППК "Вагнера" по военной помощи.

Что предшествовало