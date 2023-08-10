Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, обратив внимание на переворот в Нигере и письмо французских сенаторов к Эммануэлю Макрону, которые считают, что Франция начинает терять влияние в Африке.
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В свое время у Франции были собственные территории в Африке, с которыми после "волны" независимостей в 1960-х годах сохранились хорошие отношения. В том числе и с Нигером. Там на протяжении 1960-х – 1970-х функционировал довольно странный режим "новой метрополии и новых коррупционных элит", работавших с бывшим колонизатором на новых условиях.
В настоящее время Франция также сотрудничает с Нигером. К примеру, последние снабжают уран для французских АЭС.
Имеет ли Россия влияние в Африке
Как отметил Жирнов, Россия является "экономическим карликом" в Африке, которій вообще ничего не решает. Товарооборот страны-агрессорки со всеми государствами этого континента в 2022 году составил всего 18 миллиардов долларов в год. С ЕС – 412 миллиардов, с Китаем – почти 300 миллиардов.
Основным инвестором в Африке является Китай. А Россия пытается сотрудничать с бедными государствами, где пытается "мутить воду".
Россия поняла, что с беднейшими странами Африки, не имеющими или имеющими очень мало значимых ресурсов, можно вести закулисную геополитическую игру. Поэтому это и происходит с помощью "Вагнера", Пригожина, пропаганды и т.п. Путин пытается "мутить воду", где им это позволяет Китай,
– рассказал Жирнов.
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Россия в основном ничего не покупает у африканских стран. Они только продают оружие, которое и провоцирует нестабильности и перевороты.
Вот совершили переворот в Нигере. Увидим, как мятежники попытаются управлять страной. Там более 23 миллионов населения, живущих в бедности. Исключение – элиты, сидящие на месторождениях полезных ископаемых. Если они надеются, что Путин с "Вагнером" и бедной экономикой им помогут… Они ошибаются,
– отметил Жирнов.
Переворот в Нигере: коротко
- В Нигере 26 июля произошел государственный переворот. Солдаты из президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции избранного демократического президента Мохамеда Базума и взяли его в заложники.
- Потом они обратились за помощью к вагнеровцам. Один из предводителей мятежников генерал Салифу Моди, как сообщали СМИ, ездил в Мали на встречу с террористами из "Вагнера"
- Что Украина должна делать на фоне переворота в Нигере – читайте в колонке бывшего главы МИД Павла Климкина на сайте 24 канала.