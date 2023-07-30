В Ниамее состоялся марш в поддержку хунты. Это произошло в воскресенье, 30 июля.
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Что сделали поклонники хунты
Эти люди прошлись маршем по столице. У многих из них были флаги страны-агрессоры. Они выкрикивали имя российского диктатора Владимира Путина. Также демонстранты держали в руках пророссийские плакаты. На них были написаны лозунги "Да здравствует Нигер, да здравствует Россия" и "Франция должна уйти".
Поклонники хунты подожгли дверь французского посольства. Отмечается, что армия пыталась восстановить порядок.
Пророссийские поклонники хунты / Фото AFP
Как отреагировала Франция
В офисе Эманнуэля Макрона заявили, что Париж не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы. А французский МИД призвал военную хунту в Нигере обеспечить безопасность консульствам и дипломатическим представительствам.
Париж вместе с Брюсселем прекратил финансовую помощь Нигеру. Также Франция и Евросоюз приостановили сотрудничество с этой страной в сфере безопасности. Это произошло 29 июля.
Что этому предшествовало
- В Нигере произошел государственный переворот, после которого республика закрыла границы и все учреждения. Полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента страны Мохаммеда Базума и предупредил о введении комендантского часа.
- ООН, Украина, США и ЕС осудили госпереворот. Западные страны также призвали освободить главу государства.
- Базум выступал за демократические принципы. В преддверии переворота президент Нигера отказался ехать к Путину на саммит Россия – Африка.