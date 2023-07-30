В Ниамее состоялся марш в поддержку хунты. Это произошло в воскресенье, 30 июля.

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Что сделали поклонники хунты

Эти люди прошлись маршем по столице. У многих из них были флаги страны-агрессоры. Они выкрикивали имя российского диктатора Владимира Путина. Также демонстранты держали в руках пророссийские плакаты. На них были написаны лозунги "Да здравствует Нигер, да здравствует Россия" и "Франция должна уйти".

Поклонники хунты подожгли дверь французского посольства. Отмечается, что армия пыталась восстановить порядок.

Пророссийские поклонники хунты / Фото AFP

Как отреагировала Франция

В офисе Эманнуэля Макрона заявили, что Париж не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы. А французский МИД призвал военную хунту в Нигере обеспечить безопасность консульствам и дипломатическим представительствам.

Париж вместе с Брюсселем прекратил финансовую помощь Нигеру. Также Франция и Евросоюз приостановили сотрудничество с этой страной в сфере безопасности. Это произошло 29 июля.

Что этому предшествовало