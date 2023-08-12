Про це 24 Каналу заявив політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що вагнерівці нині не мають важкого озброєння.

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У жовтні в Польщі мають відбутися парламентські вибори, а також референдум щодо низки певних питань. Оскільки Росія сприймає цю країну як одного із ключових союзників України, то там країна-агресорка може намагатися дестабілізувати ситуацію.

"І цей момент, думаю, буде достатньо зрозумілий. І йому вже Польща протидіє, зокрема, через інформацію про розміщення своїх військових", – сказав Магда.

Країна уже заявила, що посилюватиме свій контингент біля кордону з Білоруссю. Туди відправили 10 тисяч польських військових. Певна частина із них буде перебувати поблизу кордону, а інша – в резерві.

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"Імперія Пригожина"

У польському Кракові почали з'являтися наклейки із закликом вступати до лав ПВК "Вагнера". Посилання на цих листівках ведуть на російськомовний сайт, де вербують найманців.

Ми маємо усвідомлювати, що кримінальна військова компанія "Вагнера" – це лише верхівка айсберга під назвою "імперія Пригожина",

– наголосив політичний експерт.

Окрім того, у ній є, наприклад, студія, яка виробляє кіно. А ще – велика "хмара" тролів та ботів, яких активно використовують. Так, наприклад, нещодавно у мережі поширювали фото, на якому зображений начебто вагнерівець біля польського кордону.

"Це була брехня. Це був польський військовий, який брав участь у навчаннях. На цій фотографії за допомогою графічних редакторів змінили наліпки та все інше. Тобто, елемент психологічного тиску", – зауважив директор Інституту світової політики.

ПВК "Вагнера" в Білорусі