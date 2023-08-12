Об этом 24 Каналу заявил политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что у вагнеровцев сейчас нет тяжелого вооружения.
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В октябре в Польше должны пройти парламентские выборы, а также референдум по ряду определенных вопросов. Поскольку Россия воспринимает эту страну как одного из ключевых союзников Украины, то там страна-агрессор может пытаться дестабилизировать ситуацию.
"И этот момент, думаю, будет достаточно ясен. И ему уже Польша противодействует, в частности, через информацию о размещении своих военных", – сказал Магда.
Страна уже заявила, что будет усиливать свой контингент у границы с Беларусью. Туда отправили 10 тысяч польских военных. Определенная часть из них будет находиться вблизи границы, а другая – в резерве.
Насколько угрожает Польше ЧВК "Вагнера": смотрите видео
"Империя Пригожина"
В польском Кракове начали появляться наклейки с призывом вступать в ряды ЧВК "Вагнера". Ссылки на листовках ведут на русскоязычный сайт, где вербуют наемников.
Мы должны осознавать, что криминальная военная компания "Вагнера" – это только верхушка айсберга под названием "империя Пригожина",
– подчеркнул политический эксперт.
Кроме того, в ней есть, например, студия, которая производит кино. А еще – большое "облако" троллей и ботов, которых активно используют. Так, например, недавно в сети распространяли фото, на котором якобы изображен вагнеровец у польской границы.
"Это была ложь. Это был польский военный, который принимал участие в учениях. На этой фотографии с помощью графических редакторов изменили наклейки и все остальное. То есть, элемент психологического давления", – отметил директор Института мировой политики.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси
- Вагнеровцев передислоцировали в Беларусь после недомятежа Евгения Пригожина. У наемников есть лагерь в Могилевской области.
- По данным британской разведки, вагнеровцы могут готовить провокации на границах с Литвой и Польшей. Сейчас ситуация напряженная. В министерстве обороны Великобритании убеждены, что ныне планируется обучение белорусской армии у границ НАТО. Белорусов будут инструктировать бойцы ЧВК "Вагнера".
- В Североатлантическом альянсе заявили, что внимательно следят за происходящим в Беларуси. Речь, в частности, о военной деятельности. В блоке отметили, что сейчас там не видят никакой прямой или косвенной военной угрозы для союзников со стороны вагнеровцев.
- В Институте изучения войны заявляли, что наемники могут начать выходить из Беларуси и возвращаться в Россию. Мол, все потому, что Александр Лукашенко отказался их финансировать. Впоследствии аналитики заявили, что бойцы ЧВК "Вагнера" продолжают находиться в Беларуси. Там отмечают, что статус передислокации вагнеровцев остается непонятным.