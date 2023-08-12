Следует заметить, что ранее аналитики предполагали, что вагнеровцев могут перебросить обратно в Россию. Также были даны, что оккупантов отправляют в отпуска.

Смотрите также Лукашенко поссорился с вагнеровцами: Жданов объяснил, куда они теперь денутся

Какая ситуация с вагнеровцами в Беларуси

Российские источники утверждали, что группа "Вагнера", похоже, сохраняет присутствие на объектах в Беларуси, хотя, по слухам, статус ее передислокации в Россию остается неясным,

– заявили аналитики.

Американский Институт изучения войны отмечает, что российский блоггер опубликовал спутниковые снимки от 3 августа, на которых видно, что в лагерь в селе Цель Осиповичского района Могилевской области в Беларуси прибыло ориентировочно 40 транспортных контейнеров и что в лагере ведется неизвестное строительство. Милблогер также утверждал, что количество палаток в лагере Вагнера не изменилось, а количество автомобилей указывает на то, что он, вероятно, полностью укомплектован.

Слухи о вероятном выходе вагнеровцев из Беларуси появились 8 августа, поэтому спутниковые снимки от 3 августа не полностью опровергают эти заявления.

Видео действительно свидетельствует о том, что вагнеровцы хотели расширить свое присутствие в Беларуси и считали, что элементы соглашения, обеспечивающие их деятельность в стране, все еще действуют по состоянию на 3 августа.

Что в ISW говорили о возможной переброске вагнеровцев

Аналитики американского Института изучения войны объясняли буквально 10 августа, мол, вагнеровцы уже могли начать свой уход из Белоруссии. Тогда говорилось о его первом этапе, второй якобы должен был начаться после 13 августа.

Тогда в ISW ссылались на инсайдерский источник и источник, связанный с "Вагнером" и писали, что вагнеровцы могут покинуть Беларусь из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать их, когда обнаружил, что Россия не будет платить за наемников, как он, очевидно, ожидал.

Кстати, британская разведка объясняла, что ЧВК "Вагнера" могут присоединить к белорусской армии на границах с НАТО. Ведь министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада проведет обучение в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы.

На фоне размещения вагнеровцев в Беларуси Литва заявила о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.